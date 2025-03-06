ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا أمام الفيحاء ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويدخل الهلال، المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب الخسارة الأخيرة، أمام الأهلي، والعودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على حظوظه في تحقيق لقب الدوري، وسط انفراد الاتحاد بالصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".