ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الفيحاء والهلال، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على أبها بسباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراتين.

أما الفيحاء فيعاني بشكل كبير في الجولات الماضية، ويسعى لإيقاف سلسلة الخسارة التي يمر بها الفريق في آخر أربع مباريات، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفيحاء والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت الشبكة قناة SSC Extra 1 HD بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة SSC Extra 1 SD لإذاعة المباراة بتعليق أحمد النفيسة.

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الفيحاء والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراة الفيحاء - الهلال التاريخ الجمعة 29 ديسمبر 2023 الموعد 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عبد الله الغامدي

SHAHID



