دوري روشن السعودي
team-logoالفيحاء
team-logoالنصر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره النصر، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

النصر يبحث عن استعادة الصدارة التي حصل عليها الأهلي بشكل مؤقت في انتظار خوض النصر مباراته ضد الفيحاء.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفيحاء ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيدرو إيمانويل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والنصر في المباريات الأخيرة

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والنصر في المباريات الأخيرة

الفيحاء

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

