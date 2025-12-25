تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يعود الأهليإلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يحل ضيفًا على الفتح في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ويطمح للاقتراب أكثر فأكثر من المنافسة على الصدارة التي يحتلها النصر بـ27 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةجعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه جوميز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الفتح والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الفتح

آخر 5 مباريات

الأهلي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

