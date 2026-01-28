ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد ميدان تمويل الأولى.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة الفوز كي يقترب من المراكز المتقدمة وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة في دوري يحمل لقبه، بينما يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 29 يناير 2026، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفتح والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026