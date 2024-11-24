ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل العين، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدارة، التي يحتلها مناصفة مع مواطنه الهلال برصيد 12 نقطة.. بينما يريد العين لملمة جراحه في الأسابيع الأخيرة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة العين - الأهلي التاريخ الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموعد 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية الملعب هزاع بن زايد