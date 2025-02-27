ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تمكن النصر من العودة لسلسلة الانتصارات بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الاتفاق في الجولة قبل الماضية من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025..

في الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل النصر ضيفًا على حساب العروبة في استاد جامعة الجوف بعد العودة للمركز الثالث.

ويطمح النصر للحفاظ على نتائجه الإيجابية لتقليص الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة العروبة والنصر في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 28 فبراير 2025 على استاد جامعة الجوف.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

GOAL

كيف تشاهد مباراة العروبة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".