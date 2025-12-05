تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالسودان
team-logoالعراق
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي العراق والسودان في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب العراقي يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على البحرين في أولى المباريات، بينما يطمح السودانيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل المفاجئ أمام الجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية والعراق والسودان، الثامنة بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المجموعة الرابعة

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDمحمد بركات
قنوات الكأس-
-
أبو ظبي الرياضية 1-
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
stc tv
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
شاشامحمد حسين

تاريخ مواجهات العراق والسودان الأخيرة

السودان

المباراة الأخيرة

العراق

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1

نتائج العراق والسودان في المباريات الأخيرة

السودان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
0/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب العراق والسودان في كأس العرب 2025

إعلان
0