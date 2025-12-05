ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي العراق والسودان في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب العراقي يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على البحرين في أولى المباريات، بينما يطمح السودانيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل المفاجئ أمام الجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية والعراق والسودان، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات العراق والسودان الأخيرة

السودان المباراة الأخيرة العراق 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار السودان 1 - 1 العراق 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

نتائج العراق والسودان في المباريات الأخيرة

ترتيب العراق والسودان في كأس العرب 2025