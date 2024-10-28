ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يواصل الهلال، مشواره في كأس الملك السعودي عندما يحل ضيفًا على الطائي، في دور الـ 16 من المسابقة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي..

ويدخل الهلال المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يستمر به على منصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".