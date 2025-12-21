ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الشرطة العراقي على ملعب الزوراء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مطاردة الهلال المتصدر بينما يحتل الأهلي المركز الرابع، ويواجه الشرطة العراقي قبل الأخير في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد الزوراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع بتوقيت السعودية والعراق، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 5 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 6 بصوت سمير اليعقوبي.

كيف تشاهد مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الشرطة والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026