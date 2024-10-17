تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا على الشباب ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن 2024-2025، على استاد نادي الشباب.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات، كان آخرها الفوز على العروبة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، سيعمل على مواصلتها أمام الشباب، للاستمرار في ملاحقة الاتحاد والهلال، على قمة الدوري.

بينما يدخل الشباب، اللقاء بعد خسارة من ضمك، وسيهدف مصالحة جماهيره والتسلح بعامل الأرض والجمهور، ليواصل استمراره داخل المربع الذهبي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ما موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".