ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب اس اتش جي أرينا

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث وعينه على اللحاق بالهلال بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الشباب يطمح لتحسين مركزه الرابع عشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد اس اتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إيمانول ألجواسيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الشباب والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026