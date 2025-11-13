ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوت ديفوار الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب السعودية مباراته الودية ضد كوت ديفوار بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى مونديال أمريكا الشمالية 2026.

ضمان تأهل الخضر إلى المونديال للمرة السابعة أتى كمتنفس بالنسبة للمدرب هيرفي رينارد، لذلك سيبدأ تجريب المدارس الكروية المختلفة قبل المونديال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوت ديفوار الودية 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وكوت ديفوار الودية 2025 هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية 2025 ؟

ستنقل مباراة المنتخب السعودي وكوت ديفوار الودية عبر منصة STC TV.

القنوات الناقلة STC TV

كيف تشاهد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباريات السعودية وكوت ديفوار الودية عبر الإنترنت عبر تطبيق STC TV.

نتائج السعودية وكوت ديفوار في المباريات الأخيرة