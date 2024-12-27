Salem Aldawsari Saudi KSA Aymen Hussein Iraq 2024Getty
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم "اليمن" بنفس فارق الأهداف "هدف واحد" بينما هزما من نفس المنتخب "البحرين" ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، بقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26؟

موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية والعراق، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراةالسعودية - العراق
التاريخالسبت 28 ديسمبر 2024
الموعد18:30 الإمارات، 17:30 السعودية والعراق
الملعبجابر الأحمد الدولي
القنوات الناقلةالمعلقون
الكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC NEWS مشاري القرني
راشد الدوسري
الكأس 1خليل البلوشي
العراقية الرياضيةجمال الدراجي
دبي الرياضيةرؤوف خليف
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
البحرين الرياضية HD 2حمد الشملان
الشارقة الرياضيةموسى عيد
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم
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