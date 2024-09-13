ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الرياض والهلال وذلك على ملعب "الأمير فيصل بن فهد".
يسعى الهلال لتحقيق العلامة الكاملة في مباراة يفترض أن تكون في المتناول في ظل حملته القوية للدفاع عن لقبه.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الرياض - الهلال
|التاريخ
|السبت 14 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الأمير فيصل بن فهد
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فارس عوض