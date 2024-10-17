ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الخليج، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على استاد الأمير محمد بن فهد.

الأهلي يدخل المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين بالدوري، ومحاولة العودة إلى المراكز المتقدمة مرة أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ما موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".