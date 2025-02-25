ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الخليج، في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على استاد الأمير محمد بن فهد .

المباراة تأتي وسط تنافس مشتعل على لقب الدوري، فالاتحاد يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بفارق سبع نقاط عن الهلال حامل اللقب، والذي فقد نقاطًا في الأسابيع الأخيرة آخرها في الكلاسيكو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 26 فبراير 2025 على استاد الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".