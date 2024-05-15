ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يحل الاتحاد ضيفًا على الخليج في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الخامس وفقد لقبه بشكل رسمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

متى موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب الامير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الخليج والاتحاد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الخليج - الاتحاد التاريخ الخميس 16 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عبدالله الحربي - حاتم بطيشة

SHAHID



