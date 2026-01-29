ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

النصر يدخل المباراة وعينه على مواصلة الفوز كي يقترب من الهلال ويشدد الخناق عليه في صراع محتدم على اللقب بينما يحتل الخلود المركز الثالث عشر ويسعى لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 30 يناير 2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026