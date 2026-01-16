ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الأهلي يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يتقدم في جدول الترتيب وهو الذي يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 17 يناير 2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة: ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود آخر مباراتان الأهلي 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار الأهلي 4 - 1 الخلود

الخلود 1 - 0 الأهلي 2 الأهداف المسجلة 4 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026