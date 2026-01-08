ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المراكز المتقدمة التي يشتعل فيها صراع الصدارة بين الهلال والنصر بالذات، بينما يطمح الخلود لتحقيق نتيجة مفاجئة وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 9 يناير 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026