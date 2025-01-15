ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الهلال لمواصلة حملة الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي ولو أن المنافسة باتت كبيرة بشكل أكثر مع الاتحاد لكن "الزعيم" يريد الحفاظ على آماله.

في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الهلال فريق الفتح، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون الهروب من المركز الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، وتحديداً على قناة SSC Extra 1 HD وقناة SSC Extra 1 SD.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".