ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وبوركينا فاسو، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من غينيا الاستوائية والسودان.

ويحتل الجزائريون صدارة المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو ويطمحون للتأهل في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا E Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجزائر وبوركينا فاسو الأخيرة

ترتيب الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025