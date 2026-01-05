تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالجزائر
Moulay Hassan Stadium
team-logoالكونغو الديمقراطية
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر والكونغو، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وستعمل كتيبة محاربي الصحراء على عبور عقبة الكونغو، من أجل خطف بطاقة التأهل ومواصلة مشوارهم نحو اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر والكونغو في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

crest
كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage
Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 2  بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 2حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والكونغو الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

الجزائرHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestالكونغو الديمقراطية
23
لوكا زيدان
2
عيسى ماندي
25
R. Belghali
21
رامي بن سبعيني
3
مهدي دورفال
7
رياض محرز
22
إبراهيم مازة
10
إسماعيل بن ناصر
14
هشام بوداوي
11
انيس حاج موسى
18
محمد عمورة
1
ليونيل مباسي نزو
2
آرون وان بيساكا
26
ارثور ماسوكو
22
شانسيل مبيمبا
4
أكسيل تاونزيبي
8
صامويل موتوسامي
14
نواه صاديقي
6
نجالايل موكاو
10
ثيو بونغوندا
13
ميشاك ايليا
17
سيدريك باكامبو

4-3-3

الكونغو الديمقراطيةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان ديسابر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر الجزائر والكونغو في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الكونغو الديمقراطية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات الجزائر والكونغو الأخيرة

الجزائر

المباراة الأخيرة

الكونغو الديمقراطية

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1
