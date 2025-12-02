ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين استاد أحمد بن علي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الجزائر والسودان في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025.

يطمح منتخب الجزائر للحفاظ على إنجاز نسخة 2021 والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما يحاول المنتخب السوداني تجاوز دور المجموعات.

ويتواجد منتخبي الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة من البطولة رفقة كلًا من العراق والبحرين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025،على استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عصرًا بتوقيت مصر والسودان، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

تاريخ مواجهات الجزائر والسودان الأخيرة

نتائج الجزائر والسودان في المباريات الأخيرة

ترتيب الجزائر والسودان في كأس العرب 2025