ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الجزائر والبحرين في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب الجزائري يسعى للوصول للنقطة الرابعة بعد التعادل المفاجئ مع السودان في أولى المباريات، بينما يطمح البحرينيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة من العراق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والبحرين، الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية والنصف بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات الجزائر والبحرين الأخيرة

نتائج الجزائر والبحرين في المباريات الأخيرة

ترتيب الجزائر والبحرين في كأس العرب 2025