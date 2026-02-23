Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالتعاون
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف التعاون، نظيره الهلال، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي التعان.

الهلال يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية مع الاتحاد بغية استعادة الصدارة التي يحتلها النصر بفارق نقطة واحدة فقط، كما أنّ الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطة ويترقب المنافسة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة التعاون ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

التعاون

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

0

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0