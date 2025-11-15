ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب البرتغال نظيره أرمينيا في مواجهة قوية ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
يقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، رفقة أيرلندا، والمجر، ويأمل لاعبو المنتخب البرتغالي في مواصلة الصدارة التي حققوها من البداية عن طريق الانتصار في هذا اللقاء.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟
موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب داراجاو.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البرتغال وأرمينيا عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
|beIN SPORTS 1
|نوفل باشي
|TOD TV
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.