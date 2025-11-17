يحل منتخب الإمارات ضيفًا على نظيره العراقي في مواجهة قوية ضمن إياب المرحلة النهائية من ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الإماراتي بعدما توصف المجموعة الأولى التي كانت تضم منتخبي عُمان وقطر، والذي تأهل عن طريقة العنابي بشكل مُباشر إلى المونديال.

على الجانب الاخر توصف المنتخب العراقي مجموعته الثانية التي تأهل منها المنتخب السعودي بعد تصدره للمجموعة، بينما غادر منتخب إندونيسيا بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادلالإيجابي بهدف لكل فريق، وسيتسلح أسود الرافدين بعامل الأرض والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة، أو الفوز لضمان التأهل إلى الملحق العالمي، بينما يحتاج منتخب الإمارات، إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أعلى من 2/2.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب البصرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراة العراق - الإمارات التاريخ الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 الموعد 19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات الملعب البصرة القناة الناقلة beIN SPORTS 2 المشاهدة عبر الإنترنت TOD التعليق حسن العيدروس

الإصابات والغائبون عن مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق والإمارات في المباريات الأخيرة

ترتيب العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026