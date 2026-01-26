ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب القاهرة الدولي، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين الأهلي، أمام ضيفه وادي دجلة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري 2025-2026.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث ويريد حسم كل مبارياته الناقصة كي يلتحق بركب الصدارة، إذ يمتلك 3 مباريات مؤجلة الفوز بها كفيل بجعله منافس قوي على المركز الأول.

ولن تكون المنافسة سهلة مع الصاعد حديثًا للدوري المصري، إذ يقدم وادي دجلة مستويات مميزة ويتواجد في المركز الرابع بالرصيد ذاته الذي يمتلكه الأهلي، 23 نقطة، إلا أنّه لعب مباراتين أكثر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري 2025-2026، هو الثلاثاء 27 يناير 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON Sport 1 بتعليق محمد الكواليني.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

كما يمكن متابعة المباراة عبر موقع كورة بلس وحساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026

