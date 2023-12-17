ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري روشن ، الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، انتهت بفوز النمور بثلاثية نظيفة.

وضرب موعدًا مع الأهلي، في ربع نهائي البطولة وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل الفريق المصري إلى نصف النهائي ويواجه فلومينينسي البرازيلي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 ؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي وفلومينينسي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

التاريخ الإثنين 18 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق علي سعيد الكعبي

مدحت شلبي

كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.