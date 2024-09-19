ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.
رجال المدرب ماتياس يايسله جمعوا 4 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والهزيمة في ثالثة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 20 سبتمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الأهلي - ضمك
|التاريخ
|الجمعة 20 سبتمبر 2024
|الموعد
|18:55 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|حاتم بطيشة