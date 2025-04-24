كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يواصل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه القاري حينما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد الفوز في ربع النهائي على الهلال السوداني، بينما أقصى صن داونز نظيره الترجي التونسي في مشواره نحو نصف النهائي.

وخرج الأهلي بنتيجة إيجابية بالتعادل السلبي دون أهداف من بريتوريا، ليسهل مهمته نسبيًا قبل لقاء العودة في القاهرة.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 هو الجمعة 25 أبريل 2025 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".