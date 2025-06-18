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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتهيأ ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبالميراس، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي خرج بالتعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام إنتر ميامي، بينما تعادل بالميراس أيضًا بنفس النتيجة مع بورتو البرتغالي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 19 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباريات الأهلي عبر شبكة "إم بي سي".

كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

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المباراةالأهلي - بالميراس
التاريخالخميس 19 يونيو 2025
موعد المباراة19:00 مصر والسعودية
الملعبميتلايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC MASRفارس عوض
MBC MASR 2مدحت شلبي
MBC ACTIONعبدالله الحربي