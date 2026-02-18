يستضيف الأهلي، نظيره النجمة، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي تشتعل المنافسة عليه بين الهلال والنصر والأهلي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 19 فبراير 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|-
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا