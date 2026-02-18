يستضيف الأهلي، نظيره النجمة، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي تشتعل المنافسة عليه بين الهلال والنصر والأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 19 فبراير 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد النجمة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب نيستور إل مايسترو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والنجمة في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والنجمة في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي المباراة الأخيرة النجمة 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار النجمة 0 - 1 الأهلي 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026