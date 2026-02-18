Goal.com
دوري روشن السعودي
الأهلي
النجمة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره النجمة، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي تشتعل المنافسة عليه بين الهلال والنصر والأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 19 فبراير 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النجمة crest
النجمة
النجمة
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد النجمة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيستور إل مايسترو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والنجمة في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والنجمة في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

المباراة الأخيرة

النجمة

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

