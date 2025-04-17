ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والفيحاء لحساب مواجهات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الراقي للمواصلة في طريقه نحو المربع الذهبي وسط منافسة شرسة، ورغبة الفيحاء في الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط والاقتراب أكثر من المناطق الدافئة في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أبريل 2025 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:20 بتوقيت السعودية، 18:20 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عبدالله الحربي بالتعليق على المباراة على قناة SSC SPORT EXTRA 1.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".