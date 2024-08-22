ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام العروبة على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى الأهلي بداية الموسم بأفضل طريقة وهي الفوز بنقاط المباراة، وتقديم أداءًا جيدًا ليطمأن الجماهير بأن فريقهم سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 23 أغسطس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

Shahid

كيف تشاهد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".