ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الأهلي فريق الرياض، ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الاتفاق، إذ يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".