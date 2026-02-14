ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي المصري بالجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

الأهلي يدخل المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما الجيش الملكي في الوصافة برصيد 8 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الأحد 15 فبراير 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الجيش الملكي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يس ثوروب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب A. Santos

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والجيش الملكي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي الأخيرة

الأهلي المباراة الأخيرة الجيش الملكي 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الجيش الملكي 1 - 1 الأهلي 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026