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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الجولة 30 من دوري روشن السعودي وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل استاد الأمير عبدالله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والتعاون لحساب مواجهات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة أولى للراقي بعد حصد اللقب الأسيوي.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الراقي للمواصلة في طريقه لموقع في المربع الذهبي والاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا النخبة، بينما يحاول التعاون تحسين وضعه في الدوري إذ يحتل المركز الثامن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة و25 دقيقة بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة و25 دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عبدالله الحربي بالتعليق على المباراة على قناة SSC Extra 2 HD، أما القناة المفتوحة، SSC Extra 2 SD، فتكون بتعليق حاتم بطيشة .

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراة

الأهلي - التعاون

التاريخ

الأربعاء 7 مايو 2025

الموعد

19:25 السعودية ومصر

الملعب

استاد الأمير عبدالله الفيصل

القنوات الناقلة

SSC Extra 2 HD

SSC Extra 2 SD

المشاهدة عبر الإنترنت

شاهد

التعليق

عبدالله الحربي

حاتم بطيشة

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