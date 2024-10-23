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دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط ويطمح لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 والتقدم لمنافسة فرق الصدارة وعلى رأسها الهلال والاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي الأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 25 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالأهلي - الأخدود
التاريخالجمعة 25 أكتوبر 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبالجوهرة المشعة
القنوات الناقلة

SSC

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التعليقعيسى الحربين
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