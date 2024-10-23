ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.
الأهلي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط ويطمح لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 والتقدم لمنافسة فرق الصدارة وعلى رأسها الهلال والاتحاد.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأهلي الأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 25 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الأهلي - الأخدود
|التاريخ
|الجمعة 25 أكتوبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
SSC
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|عيسى الحربين