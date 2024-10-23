ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط ويطمح لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 والتقدم لمنافسة فرق الصدارة وعلى رأسها الهلال والاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي الأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 25 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

GOAL

كيف تشاهد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".