ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي هو متصدر المجموعة الغربية بالعلامة الكاملة بعد فوز في جميع المواجهات السابقة، مما يجعله المرشح الأول للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة الأهلي - استقلال طهران التاريخ الإثنين 2 ديسمبر 2024 الموعد 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية الملعب الجوهرة المشعة