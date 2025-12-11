تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالأردن
team-logoالعراق
شاهد كأس العرب عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستقبل استاد المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025.

الأردن احتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل العراقيون وصافة المجموعة الرابعة خلف الجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الجمعة 12 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن والعراق، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الأردن والعراق عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الأردن والعراق بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvرؤوف خليف

تاريخ مواجهات الأردن والعراق الأخيرة

الأردن

آخر 5 مباريات

العراق

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نتائج الأردن والعراق في المباريات الأخيرة

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأردن والعراق في كأس العرب 2025

