ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين استاد البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الأردن والإمارات في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025.

يطمح منتخب الأردن لاستغلال البطولة والاستعداد لبطولة كأس العالم 2026 والتي تأهل لها للمرة الأولى في تاريخه.

أما الإمارات، فيرغب في مصالحة جماهيره بعد الخروج من تصفيات كأس العالم وعدم المشاركة في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025،على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

تاريخ مواجهات الأردن والإمارات الأخيرة

نتائج الأردن والإمارات في المباريات الأخيرة

ترتيب الأردن والإمارات في كأس العرب 2025