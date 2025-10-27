ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا أمام الأخدود، في مباراة قوية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026، والتي يستقبلها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، كان آخرها الفوز على الاتحاد في دوري روشن، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة نحو لقب جديد يضاف للخزائن.

أما الأخدود يطمح لتحقيق المفاجأة وابعاد الموج الأزرق، عن البطولة لمصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 3 لبث مواجهة الأخدود والهلال بتعليق عبد الله الحربي.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية عبد الله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

