أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الأول وعينه على توسيع الفارق مع النصر والأهلي بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 5 فبراير 2026، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأخدود ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماريوس نينيل سوموديكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأخدود والهلال في المباريات الأخيرة

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الأخدود والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

الأخدود

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

