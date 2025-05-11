ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأخدود والنصر لحساب مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

يهدف النصر من خلال هذه المباراة إلى الحفاظ على حظوظه للنهاية فيما يتعلق بالمنافسة على لقب دوري روشن الذي بات صعب المنال بدرجة كبيرة،

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 12 مايو 2025 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم جعفر الصليح بالتعليق على المباراة على قناة SSC Extra 1 HD، أما القناة المفتوحة، SSC Extra 1 SD، فتكون بتعليق حاتم بطيشة.

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كيف تشاهد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".