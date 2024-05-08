ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز مباراة الأخدود والنصر، في الجولة الحادية والثلاثين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر يريد مواصلة حظوظه ولا شيء آخر، رغم أنه يعلم أن مهمة إتزال الهلال من عرش الترتيب باتت مستحيلة، في ظل تبقي نقطة واحدة فقط للزعيم لحسم الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 9 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأخدود والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت القناة كلا من SSC SPORT 1 SD وSSC SPORT 1 HD لمشاهدة المباراة بتعليق كل من فهد عريشي ورؤوف خليف وعلي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأخدود والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأخدود - النصر التاريخ الخميس 9 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز القنوات الناقلة شاهد التعليق علي سعيد الكعبي - رؤوف خليف - فهد عريشي

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