ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود نظيره الاتحاد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

يطمح الاتحاد في عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو منافسة الهلال على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 3 أكتوبر 2024، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".