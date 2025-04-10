تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالاتفاق v الهلالالاتفاقالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب إيجو بالدمام، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتفاق والهلال لحساب مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف مختلفة، بين سعي الزعيم الهلالي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتجاد، ورغبة اتفاقية في السير قدمًا نحو المراكز الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 11 أبريل 2025 على ملعب إيجو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عيسى الحربين بالتعليق على المباراة عبر SSC SPORT 1 HD بينما يعلق محمد حسين على المواجهة عبر SSC SPORT 5 HD.

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن

المباراة

الاتفاق - الهلال

التاريخ

الجمعة 11 أبريل 2025

الموعد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

الملعب

إيجو

القنوات الناقلة

SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

المشاهدة عبر الإنترنت

شاهد

التعليق

عيسى الحربين

محمد حسين

إعلان